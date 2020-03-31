Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму

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в Крыму госпитализирован, установлен круг контактировавших с ним лиц, который составляет более 30 человек.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Андрей Крутиков на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Как сообщалось, в Крыму зафиксирован шестнадцатый (21-й с учетом Севастополя) по счету случай заражения коронавирусной инфекцией. По словам главы РК Сергея Аксенова, заболевшим является член семьи врача одной из частных клиник. Медработник в свою очередь ранее заразился от гражданина, вернувшегося из-за границы и не соблюдавшего режим самоизоляции.

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«Это семейный очаг. Больной не выезжал, находился в контакте с ранее подтвержденным пациентом. На сегодняшний день этот пациент госпитализирован в условия инфекционного стационара. Установлен круг контактных лиц, который составляет 34 человека. Каждому вручено постановление о временной изоляции», – рассказал Крутиков.Он добавил, что за минувшие сутки через пункты пропуска госгранцу пересекли 15 человек, все – граждане РФ. Каждому вручено постановление о временной изоляции.

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