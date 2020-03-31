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Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза

Вторник
31 марта 2020
11:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила вице-премьер Совета Министров РК Юлия Жукова.

«За минувшие сутки в через Крымский мост в Керчь переместилось 3771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. В Тамань - 3109 транспортных средств. Если говорить о динамике, то машинопоток по мосту уменьшился в 2,5 раза. Тем не менее движение пока продолжается», - сказала Жукова.

Читайте: Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз

Она также отметила, что крымчане начали сдавать билеты на поезда дальнего следования. За сутки 28 марта было возвращено 96 билетов.

Министерство транспорта Крыма продолжает штатную проверку всех перевозчиков и направлений железнодорожного, пригородного, автомобильного сообщения. Проверяется общественный транспорт и служба такси.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.

Вчера: В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре. Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

Вчера: Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.

Воскресенье, 29 марта 2020: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.

 

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