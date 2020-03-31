Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза

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Поток машин через Крымский мост в обоих направлениях снизился в 2,5 раза.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила вице-премьер Совета Министров РК Юлия Жукова.

«За минувшие сутки в через Крымский мост в Керчь переместилось 3771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. В Тамань - 3109 транспортных средств. Если говорить о динамике, то машинопоток по мосту уменьшился в 2,5 раза. Тем не менее движение пока продолжается», - сказала Жукова.

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Она также отметила, что крымчане начали сдавать билеты на поезда дальнего следования. За сутки 28 марта было возвращено 96 билетов.

Министерство транспорта Крыма продолжает штатную проверку всех перевозчиков и направлений железнодорожного, пригородного, автомобильного сообщения. Проверяется общественный транспорт и служба такси.

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