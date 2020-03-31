Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин У Аксенова коронавирус не нашли
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила вице-премьер Совета Министров РК Юлия Жукова.
«За минувшие сутки в через Крымский мост в Керчь переместилось 3771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. В Тамань - 3109 транспортных средств. Если говорить о динамике, то машинопоток по мосту уменьшился в 2,5 раза. Тем не менее движение пока продолжается», - сказала Жукова.
Читайте: Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз
Она также отметила, что крымчане начали сдавать билеты на поезда дальнего следования. За сутки 28 марта было возвращено 96 билетов.
Министерство транспорта Крыма продолжает штатную проверку всех перевозчиков и направлений железнодорожного, пригородного, автомобильного сообщения. Проверяется общественный транспорт и служба такси.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса. Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.
Вчера: В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре. Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.
Вчера: Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.
Воскресенье, 29 марта 2020: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/potok-mashin-cherez-krymskii-most-snizilsya-v-25-raza-129691/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:29 В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
12:27 Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас
11:53 Поток машин через Крымский мост снизился в 2,5 раза
11:17 Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов
11:12 Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму
10:37 В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин
10:22 У Аксенова коронавирус не нашли
10:09 В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом