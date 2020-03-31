Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара

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Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.

По результатам, 59% жителей Крыма отложили покупку автомобиля. При этом 12% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 29% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы.

При этом аналитики портала прогнозируют значительный рост цен в России на новые машины не раньше мая 2020 года.

«Дилеры сейчас будут продавать те машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу. Подержанные авто подорожают раньше, уже в апреле следует ожидать рост на 5-7%», - говорится в сообщении.

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Интересно, что опрос, проведенный в разных регионах России, показал, что в республике Саха (Якутия) решили поторопиться с обновлением личного автопарка треть жителей. Ответ «Ускорю покупку» в этом регионе почти в два раза популярнее, чем в среднем по России.

Всероссийский опрос проводился с 23 по 26 марта 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 13 966 человек.

18 марта 2020 года курс доллара США пробил психологическую отметку в 80 рублей.

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