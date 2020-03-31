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Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

Вторник
31 марта 2020
13:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Под Севастополем появились блокпосты, въезд и выезд ограничены

© ДПС Севастополь

На въездах в Севастополь появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Их установили на 44 километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на 43 и на 57 километрах дороги Ялта-Севастополь, на 11 км дороги Танковое-Оборонное и на 2 км дороги Орловка-Бахчисарай.

По словам водителей, все автомобили останавливают и осматривают, всем пассажирам и водителям измеряют температуру. Также каждого на въезде в город просят заполнить анкету с вопросами о том, был ли человек заграницей в ближайшие 20 дней, почему нарушил режим самоизоляции, из какого региона едет и по какому адресу планирует находиться в Севастополе.

На трассах перед блокпостами с самого утра скопились пробки.«С сегодняшнего дня в Севастополе мы начинаем операцию по контролю за въездом в городе, - прокомментировал ситуацию врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Эта неделя сделана карантинной для того, чтобы люди сидели дома. Тем временем, мы видим, что в Крым и в Севастополь, в частности, прибывает большое количество наших сограждан из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Они нарушают режим».

По словам Развожаева, информация обо всех, кто нарушает режим самоизоляции, будет передана по месту их жительства, их оштрафуют. Тех людей, у кого во время досмотра будет обнаружена повышенная температура, отправят на обследование и в изоляцию, чтобы они не создали дополнительную угрозу для жителей Севастополя. Люди, которые живут в Севастополе, но не имеют местной прописки, должны будут сообщить адрес своего проживания и телефон.

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Помимо медиков, к работе на въездах в город привлечены люди, которые в марте 2014 году дежурили на блокпостах. Они проводят информационную компанию – рассказывают гостям города, что закрыты все гостиницы, рестораны, морские экскурсии.

По данным на 11 утра, более 50 машин уже развернули и отправили обратно в сторону Крымского моста. В таком режиме город будет, как минимум, до 5 апреля.

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Сегодня: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов. На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

 

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