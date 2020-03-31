Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Строительство в Крыму

Определен подрядчик строительства новой автодороги Краснодар - Керчь

Вторник
31 марта 2020
16:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Федеральное казенное учреждение «Упрдор «Тамань» заключило контракт на строительство новой трассы Краснодар – Керчь протяженностью 119 км.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Упрдор «Тамань» заключило государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» первый этап, – говорится в сообщении. – Стоимость заключенного контракта составила 59,19 млрд рублей».

Четырехполосная дорога, которую планируется построить до конца 2024 года, пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Первый этап новой автодороги обеспечит необходимый уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км.

Читайте: В Крыму обещают запретить строить жилье в 500-метровой зоне от моря

«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и возведению сразу нескольких искусственных сооружений. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения на существующем участке вводиться не будут», – уточнили в сообщении.

На втором этапе предстоит выполнить работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Заключение контракта на их проведение также предусматривается в текущем году. Электронный аукцион на строительство дороги был объявлен в феврале текущего года. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 марта 2020: Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев. Служба государственного строительного надзора Крыма до 1 мая должна сформировать список всех самовольно возведенных капитальных строений в республике.

Вторник, 17 марта 2020: Всех подрядчиков ремонта крымских дорог заставят устранить выявленные нарушения. Массовую проверку качества выполненных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводит по поручению Министерства транспорта Крыма ООО «ПитерДорНИИ».

Воскресенье, 15 марта 2020: Бессовестным строителям в Севастополе грозят пальцем через космос. В Севастополе начали следить за грузовиками со строительным мусором с помощью навигационной системы ГЛОНАСС.

Вторник, 3 марта 2020: Нижегородская компания оградит периметр аэропорта Симферополь. Компания «Технологии безопасности» (Нижний Новгород) признана победителем аукциона на выполнение работ по обеспечению защиты объектов международного аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/opredelen-podryadchik-stroitelstva-novoi-avtodorogi-krasnodar-kerch-129711/

 
 

Строительство в Крыму

Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев

Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев

Ситуация с застройкой в Судаке выходит из-под контроля

Ситуация с застройкой в Судаке выходит из-под контроля

Строитель «дачи Путина» возведет элитный комплекс апартаментов в Ялте

Строитель «дачи Путина» возведет элитный комплекс апартаментов в Ялте

В Крыму продолжают изымать землю под строительство «Тавриды»

В Крыму продолжают изымать землю под строительство «Тавриды»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими
СЮЖЕТ
Коронавирус

«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.