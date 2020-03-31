Определен подрядчик строительства новой автодороги Краснодар - Керчь

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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31 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Упрдор «Тамань» заключило государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» первый этап, – говорится в сообщении. – Стоимость заключенного контракта составила 59,19 млрд рублей».
Четырехполосная дорога, которую планируется построить до конца 2024 года, пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Первый этап новой автодороги обеспечит необходимый уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км.
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«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и возведению сразу нескольких искусственных сооружений. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения на существующем участке вводиться не будут», – уточнили в сообщении.
На втором этапе предстоит выполнить работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Заключение контракта на их проведение также предусматривается в текущем году. Электронный аукцион на строительство дороги был объявлен в феврале текущего года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 18 марта 2020: Аксенов поручил еще раз составить список крымских самостроев. Служба государственного строительного надзора Крыма до 1 мая должна сформировать список всех самовольно возведенных капитальных строений в республике.
Вторник, 17 марта 2020: Всех подрядчиков ремонта крымских дорог заставят устранить выявленные нарушения. Массовую проверку качества выполненных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводит по поручению Министерства транспорта Крыма ООО «ПитерДорНИИ».
Воскресенье, 15 марта 2020: Бессовестным строителям в Севастополе грозят пальцем через космос. В Севастополе начали следить за грузовиками со строительным мусором с помощью навигационной системы ГЛОНАСС.
Вторник, 3 марта 2020: Нижегородская компания оградит периметр аэропорта Симферополь. Компания «Технологии безопасности» (Нижний Новгород) признана победителем аукциона на выполнение работ по обеспечению защиты объектов международного аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства.
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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/opredelen-podryadchik-stroitelstva-novoi-avtodorogi-krasnodar-kerch-129711/
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