Определен подрядчик строительства новой автодороги Краснодар - Керчь

Федеральное казенное учреждение «Упрдор «Тамань» заключило контракт на строительство новой трассы Краснодар – Керчь протяженностью 119 км.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Упрдор «Тамань» заключило государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» первый этап, – говорится в сообщении. – Стоимость заключенного контракта составила 59,19 млрд рублей».

Четырехполосная дорога, которую планируется построить до конца 2024 года, пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Первый этап новой автодороги обеспечит необходимый уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км.

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«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и возведению сразу нескольких искусственных сооружений. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения на существующем участке вводиться не будут», – уточнили в сообщении.

На втором этапе предстоит выполнить работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Заключение контракта на их проведение также предусматривается в текущем году. Электронный аукцион на строительство дороги был объявлен в феврале текущего года.

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