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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Крымский водитель автобуса предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими

Вторник
31 марта 2020
12:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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2020
Март 2020
31 марта 2020


Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя пассажирского автобуса, который во время совершения рейса в окрестностях Керчи допустил смертельное ДТП.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, авария произошла в апреле прошлого года.

«Обвиняемый, являясь водителям рейсового пассажирского автобуса, 10 апреля 2019 года, осуществляя перевозку пассажиров по пригородному маршруту село Яковенково – Керчь, управляя заведомо технически неисправным автобусом, не справился с управлением транспортным средством ввиду отказа работы тормозной системы и пересек проезжую полосу встречного движения, совершив съезд в кювет, – говорится в сообщении. – В результате дорожно-транспортного происшествия шести пассажирам причинен различной степени тяжести вред здоровью, в том числе тяжкий, и два пассажира от полученных травм скончались».

Также утверждено обвинительное заключение в отношении старшего мастера предприятия. «Являясь ответственным должностным лицом за техническое состояние транспортного средства, он осуществил недоброкачественный ремонт и выпуск в эксплуатацию технически неисправного рейсового пассажирского автобуса», – добавили в прокуратуре.

Читайте: Крымский водитель автобуса предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими

Водителя обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Старшему мастеру инкриминируют совершение преступления по части 3 статьи 266 УК РФ – недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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