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Крымчане скупают парацетамол как хлеб

Вторник
31 марта 2020
21:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Крымчане скупают парацетамол как хлеб

© Новости Крыма

Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Парацетамол покупают как хлеб. Берут запасом на всякий случай, по 20-30 упаковок берут, но парацетамол необходим только для снижения температуры. Мониторим по поставщикам, есть такие с материка, кто завышает цены. Материалы переданы в ФАС, — заявил Климов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил крымчан не создавать ажиотаж вокруг препарата.

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— Проясните еще раз, что парацетамол от этого не помогает. Думаю, все, кто по первой пачке купил и выпил, уже поняли, что это до лампочки. Крымчанам это не нужно, но цены задерут из-за ажиотажного спроса, — подчеркнул глава Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.

Сегодня: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.

Вчера: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин. Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.

Вчера: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории. Компания «Профессионалстрой», купившая имущественный комплекс бывшего винодельческого завода «Дионис» в Симферополе еще в декабре 2018 года, заявила о его рейдерском захвате.

 

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