Крымчане скупают парацетамол как хлеб

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Парацетамол не помогает от коронавируса, вновь подчеркнул глава крымского Росздравнадзора Василий Климов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Парацетамол покупают как хлеб. Берут запасом на всякий случай, по 20-30 упаковок берут, но парацетамол необходим только для снижения температуры. Мониторим по поставщикам, есть такие с материка, кто завышает цены. Материалы переданы в ФАС, — заявил Климов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил крымчан не создавать ажиотаж вокруг препарата.

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— Проясните еще раз, что парацетамол от этого не помогает. Думаю, все, кто по первой пачке купил и выпил, уже поняли, что это до лампочки. Крымчанам это не нужно, но цены задерут из-за ажиотажного спроса, — подчеркнул глава Крыма.

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