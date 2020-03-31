Крымчане скупают парацетамол как хлеб

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
31 марта 2020
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— Парацетамол покупают как хлеб. Берут запасом на всякий случай, по 20-30 упаковок берут, но парацетамол необходим только для снижения температуры. Мониторим по поставщикам, есть такие с материка, кто завышает цены. Материалы переданы в ФАС, — заявил Климов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил крымчан не создавать ажиотаж вокруг препарата.
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— Проясните еще раз, что парацетамол от этого не помогает. Думаю, все, кто по первой пачке купил и выпил, уже поняли, что это до лампочки. Крымчанам это не нужно, но цены задерут из-за ажиотажного спроса, — подчеркнул глава Крыма.
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Сегодня: В Крыму подавцы обуви и одежды переквалифицировались в торговцев спичками. Крымские предприниматели активно ищут лазейки в указах властей, чтобы не соблюдать режим карантина.
Сегодня: Половина крымчан отказалась от покупки авто из-за курса доллара. Больше половины крымчан отложили покупку машины из-за скачка курса доллара. Это выяснил автомобильный портал Дром с помощью проведенного опроса.
Вчера: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин. Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.
Вчера: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории. Компания «Профессионалстрой», купившая имущественный комплекс бывшего винодельческого завода «Дионис» в Симферополе еще в декабре 2018 года, заявила о его рейдерском захвате.
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19:52 Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений
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