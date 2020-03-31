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Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас

Вторник
31 марта 2020
12:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас

© gidcrima.ru

Если раньше крымчане зазывали к себе туристов, то теперь ровно наоборот – отговаривают их от приезда в Крым. В соцсетях настойчиво требуют от власти закрыть полуостров от приезжих, чтобы не допустить завоза коронавирусной инфекции.

Вопреки всякой логике и здравому смыслу, многие россияне решили провести объявленную властью выходную неделю на курортах. В Крым потянулись вереницы машин, а аэропорт Симферополя, как ни в чем не бывало, принимает самолеты.

Татьяна Шаманаева: Прочитала в сети, дальнобойщик наш, говорит, в сторону Крыма вал машин, никто же не контролирует, что везут нам люди по мосту.

Vitalii Khomutov: Сейчас общался с активистами Федько из Феодосии, говорят, что целый день сплошные колонны машин от моста идут. Вот так россияне карантин собрались соблюдать... на морях.

Сандро Кириак: Вчера проехал весь берег Юго-Востока - на пляжах полно народу. Местные, гости, как на маевке буквально. В Судаке несколько сотен туристов в одной из здравниц - толпами бегают через весь город на рынок за клубникой и все ооочень пожилые. Ну, нормально. Сначала и напоследок накушаться клубники, а пирожки – «это на потом», как в анекдоте и кроме шуток…

Boris Yaremko: Полные частные отели и просто гостевые дома… Никто и никого не проверяет… Вот она – ЭПИДЕМИЯ!!!

Alisa Lazaryeva: Заезжают в квартиры из Питера и Москвы… Огромное количество людей.

Елена Голубева: Зашла в аптеку за витамином, зубной пастой и противовирусным препаратом. В маске. Стоит в соседнем окне господин из Питера и вещает аптекарю: «Да второй день у ребенка температура 39... да мы с Питера приехали на недельку... камушки в море покидали на Парке Победы, погуляли, то да се. Что посоветуете? Да у нас завтра самолет... ага». Аптекарь: «Может, вы врача вызовете, скорую». Мужик: «Да не... нам температурку сбить. Ну но-шпу дайте... парацетамол. Что еще? Ну и это давайте. И то». И пошел.

Alexey Shpilko: Чувствую, что «понаехов» скоро будут бить…

Sergey Slobodyanuk: Друзья судакчане, у нас полный город москвичей и других отдыхающих, это фиаско, готовимся господа, начало положено! Нужно срочно перекрывать Крым, давайте напишем обращение и сделаем репост иначе будет <задница>, нам навезут короны, и маски не спасут!

Elena Yanovskaya: В Новом Свете на въезде в можжевеловую рощу полно машин, как всегда, как будто карантин писан не для всех, понаехали с материка, да и крымских номеров хватает. Люди абсолютно охреневшие гуляют толпами, семьями, с детьми, устраивают привалы, пикники, кто-то даже палатку разбил. Совести нет! И слов тоже...

Читайте: Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии

Natalia Kyrychenko: Я говорила, что паниковать поздно. Готовимся к вспышке заболевания.

Власть Крыма пытается воздействовать на владельцев гостиниц, санаториев и пансионатов. Но многие туристы селятся в частном секторе, который трудно поддается контролю. Поэтому чиновникам остается лишь увещевать квартиросдатчиков и надеяться на их сознательность.

Виктор Киселев: В отелях останавливаться запретили - ок. А что будем делать с полностью неконтролируемой сдачей квартир?

Руслан Ермаков: Вот-вот, черный рынок сдачи квартир и углов аплодирует, хотя в процентном отношении они и так доминируют над официальными.

Крымчане настойчиво призывают власть перекрыть Крым и не пускать туристов на полуостров.

Елена Долгова: Абсолютно согласна. Устроили нам с этими каникулами бомбу. Сейчас если рванет, то это будет Москва и Крым.

Yakubetc Oksana: Закрыть надо было еще месяц назад!

Oleg Kocherov: В РФ и Крыму карантин не ввели, но объявили декаду выходных. Аксенов пару-тройку дней назад назвал это недоразумение «ахиллесовой пятой» в распространении COVID-19, значит надо закрывать или тупо наблюдать, как хлынут потоки россиян, для которых закрыли мир…

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.

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Сегодня: В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин. На территории гостиничного комплекса «Ялта-интурист» приостановлена на 30 дней деятельность 7 объектов, нарушавших карантин.

Вчера: В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей. Крымчанам, сдающим квартиры внаем, следует помнить о мерах ответственности и внимательнее относиться к своим постояльцам.

Вчера: Как отельеры Крыма отреагировали на запрет приема туристов. Владельцы средств размещения в Крыму понесут значительные убытки из-за временного запрета на бронирование, в то же время они понимают, что это вынужденная мера с целью профилактики распространения коронавируса.

Суббота, 28 марта 2020: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором». Совет министров республики занимается разработкой мер поддержки туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса. В частности, введенный правительством России запрет на прием туристов будет назван «форс-мажором» со всеми вытекающими последствиями.

 

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