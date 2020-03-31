Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Март 2020
31 марта 2020
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Ограничение касается всех, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках. Мониторинг исполнения указа проводится ежедневно, отметили в министерстве курортов и туризма Крыма.
«За 28-29 марта вживую проверено 95 средств размещения в курортных городах и поселках Крыма, в телефонном режиме предупреждены 100% всех руководителей отелей, санаториев, пансионатов, гостиниц. Все выполняют мероприятия по профилактике и защите, выявленные замечания оперативно исправляются», - отметил профильный министр Вадим Волченко.
Он обратился к жителям Крыма с просьбой сообщать о видимых нарушениях в ситуационный центр Минкурортов РК по тел 8 800 511 80 18 или в представительства министерства в соцсетях или сразу обращаться в полицию по номеру 112.
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Крымчанам и гостям полуострова настоятельно рекомендуется в период карантина ограничить поездки в том числе в целях туризма и отдыха. Также сегодня введен запрет на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день.
Как отметил министр, правительством республики прорабатываются меры поддержки туристической отрасли: отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы, снижение ставок, прямое субсидирование, и внесение изменений в законодательство в сфере туризма.
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