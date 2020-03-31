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Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

Вторник
31 марта 2020
08:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

© Новости Крыма

С 28 марта по 1 июня, согласно Указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, все объекты размещения временно должны приостановить бронирование мест.

Ограничение касается всех, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках. Мониторинг исполнения указа проводится ежедневно, отметили в министерстве курортов и туризма Крыма.

«За 28-29 марта вживую проверено 95 средств размещения в курортных городах и поселках Крыма, в телефонном режиме предупреждены 100% всех руководителей отелей, санаториев, пансионатов, гостиниц. Все выполняют мероприятия по профилактике и защите, выявленные замечания оперативно исправляются», - отметил профильный министр Вадим Волченко.

Он обратился к жителям Крыма с просьбой сообщать о видимых нарушениях в ситуационный центр Минкурортов РК по тел 8 800 511 80 18 или в представительства министерства в соцсетях или сразу обращаться в полицию по номеру 112.

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Крымчанам и гостям полуострова настоятельно рекомендуется в период карантина ограничить поездки в том числе в целях туризма и отдыха. Также сегодня введен запрет на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день.

Как отметил министр, правительством республики прорабатываются меры поддержки туристической отрасли: отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы, снижение ставок, прямое субсидирование, и внесение изменений в законодательство в сфере туризма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов. На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

Вчера: Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители. Системы оповещения населения задействуют в Крыму для трансляции призывов оставаться дома.

Вчера: Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы». Врач-инфекционист ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Татьяна Одинец призвала крымчан отказаться от поездок на природу во время пандемии коронавируса и периода самоизоляции.

Вчера: В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом. В Крыму было возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции и заражения коронавиурсом.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/krymchan-prosyat-zhalovatsya-na-podpolno-rabotajushie-oteli-v-politsiju-129701/

 
 

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