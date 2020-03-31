Какой сегодня праздник 31 марта

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Сегодня, 31 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Эйфелевой башни (Eiffel Tower Day)

Фото flickr.com

В этот день 1889 года конструктор Гюстав Эйфель (фр. Gustave Eiffel, 1832–1923) водрузил на вершине башни французский флаг. Сегодня конструкция Эйфелевой башни (фр. tour Eiffel) – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа. Она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл ее просто – 300-метровой башней.

Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Ее целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от запланированного сноса сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.

Праздник Огня воинов

Фото asia.in.ua

В зороастризме существуют три праздника, посвященные трем Огням, которые символизируют виды хварны. Огонь царей называется Атар Гуштасп, Огонь жрецов — Атар Фарнбак, Огонь воинской хварны — Атар Барзенмихр. Эти три Огня всегда горели в храмах зороастрийцев, каждый на алтаре своей формы, и каждый Огонь символизирует путь в жизни, три главных направления человеческой деятельности.

Считается, что Божественная Благодать — хварна — дается не только от рождения. Огонь воина вспыхивает у каждого, кто получает хварну за заслугу добрых дел. А путь воина - это путь реальных жизненных достижений и побед.

Праздник Огня воинов — это праздник воинов и людей с хварной воина. Его отмечают только мужчины, и празднества длятся от восхода до заката. Мужчины носят шапки или шлемы (оставаться с непокрытой головой нельзя) и едят грубую пищу, как подобает воинам.

В этот день зажигаются три огня, жгутся смоляные факелы.

День резервного копирования (Всемирный день бэкапа - World Backup Day)

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия — сбой в работе системы или потеря информации.

Также сегодня, 31 марта, отмечают такие праздники:

- День геноцида азербайджанцев

- Кирилл - Дери полоз

- Праздник разноцветных глаз

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- Бубуйный день

- Международный день видимости трансгендеров (International Transgender Day of Visibility)

- День апельсинов и лимонов (National Oranges and Lemons Day) в США

- День матери в Гибралтаре

- День моллюсков в ракушке (National Clam on the Half Shell Day) в США

- День матери (Mothering Sunday) в Великобритании, Ирландии

- День свободы на Мальте

- День рождения короля Нанклао в Таиланде

- День Цезаря Чавеса в США

- День работников химической промышленности Туркменистана

- День культуры и традиций в Микронезии

Сегодня именины празднуют: Даниил, Трофим, Кирилл, Анин, Гвидон, Евкарпий, Корнелия.

Что происходило 31 марта в прошлые годы

1284 - Епископом Эли основывается Питергаус, старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета.

1717 - в России Петром I создается Тайная канцелярия для расследования особо важных государственных преступлений.

1770 - Английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что онаостров, покидает ее и берет курс на западна Австралию.

1831 - Квебек и Монреаль получают статус городов.

1856 - Евреям запрещается служить в русском флоте.

1889 - Официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель поставил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенькам.

1900 - Во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.

1917 - США покупают у Дании Виргинские острова за $25 млн..

1917 - В Киеве открыта первая украинская гимназия.

1923 - В Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

1923 - Муссолини ограничивает рабочий день в Италии 8 часов.

1936 - В Мюнхене гитлеровцы открывают «Выставку дегенеративного искусства» (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.).

1973 - в хит-параде журнала «Billboard» впервые появился альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» и оставался в сотне лучших течение следующих 14 лет.

1991 - На референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость.

1993 - во время съемок эпизода фильма «Ворон» случайно погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 марта. Какие праздники будут завтра?

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