Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов

На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управление Россельхознадзора

В ведомстве подчеркнули, что это является нарушением Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011. Употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.

— Отборы проб молока «Милушка» производили специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Пробы были исследованы в ФГБУ «Краснодарская МВЛ», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее ООО «Советский молочный завод» привлекался к ответственности по факту фальсификации. Материалы административного дела были направлены в суд. Решением Арбитражным судом Краснодарского края юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.

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