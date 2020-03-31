Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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31 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управление Россельхознадзора
В ведомстве подчеркнули, что это является нарушением Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011. Употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.
— Отборы проб молока «Милушка» производили специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Пробы были исследованы в ФГБУ «Краснодарская МВЛ», — уточнили в пресс-службе.
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Ранее ООО «Советский молочный завод» привлекался к ответственности по факту фальсификации. Материалы административного дела были направлены в суд. Решением Арбитражным судом Краснодарского края юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.
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