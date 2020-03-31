Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Из Краснодарского края в Крым поставляли молоко с остатками лекарственных препаратов

Вторник
31 марта 2020
11:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


На одном из предприятий Феодосии, которое занимается торговлей пищевыми продуктами, обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управление Россельхознадзора

В ведомстве подчеркнули, что это является нарушением Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011. Употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.

— Отборы проб молока «Милушка» производили специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора  в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Пробы были исследованы в ФГБУ «Краснодарская МВЛ», — уточнили в пресс-службе.

Читайте: Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело

Ранее ООО «Советский молочный завод» привлекался к ответственности по факту фальсификации. Материалы  административного дела были направлены в суд. Решением Арбитражным судом Краснодарского края юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию. С 28 марта по 1 июня, согласно Указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, все объекты размещения временно должны приостановить бронирование мест.

Вчера: Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители. Системы оповещения населения задействуют в Крыму для трансляции призывов оставаться дома.

Вчера: Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы». Врач-инфекционист ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Татьяна Одинец призвала крымчан отказаться от поездок на природу во время пандемии коронавируса и периода самоизоляции.

Вчера: В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом. В Крыму было возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции и заражения коронавиурсом.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/iz-krasnodarskogo-kraya-v-krym-postavlyali-moloko-s-ostatkami-lekarstvennyh-preparatov-129698/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

Крымчан просят жаловаться на подпольно работающие отели в полицию

Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»

Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

ФСБ перестала выпускать крымчан в Украину

ФСБ перестала выпускать крымчан в Украину

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас
СЮЖЕТ
Коронавирус

Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.