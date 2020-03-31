Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

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Более 2,8 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом 461 человек снят с меднаблюдения в связи с окончанием срока карантина и отрицательными результатами тестов.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2 832 человека. С начала периода сняты с динамического наблюдения 461 человек – это те люди, по которым поступили отрицательные анализы и у которых прошел карантинный период, – сообщил он. – Под динамическим наблюдением на дому находятся 2 758 человек, за сутки снято с динамического наблюдения на дому 143 человека, а поступили 100».

Также замминистра здравоохранения РК сообщил, что в стационаре находятся 64 человека, из которых двое поступили за последние сутки. При этом выписано из стационара пять человек. В обсерваторах остаются 10 человек.

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В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

Гражданин, у которого коронавирус нашли первым, уже готовится к выписке из больницы. Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом медработника, возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.

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