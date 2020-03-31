Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане скупают парацетамол как хлеб Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений В аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов Стало известно, как будет работать транспорт в Крыму

Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

Вторник
31 марта 2020
22:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
31 марта 2020


Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

© Форпост

Более 2,8 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом 461 человек снят с меднаблюдения в связи с окончанием срока карантина и отрицательными результатами тестов.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2 832 человека. С начала периода сняты с динамического наблюдения 461 человек – это те люди, по которым поступили отрицательные анализы и у которых прошел карантинный период, – сообщил он. – Под динамическим наблюдением на дому находятся 2 758 человек, за сутки снято с динамического наблюдения на дому 143 человека, а поступили 100».

Также замминистра здравоохранения РК сообщил, что в стационаре находятся 64 человека, из которых двое поступили за последние сутки. При этом выписано из стационара пять человек. В обсерваторах остаются 10 человек.

Читайте: В крымских аптеках не хватает масок, антисептиков и парацетамола

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

Гражданин, у которого коронавирус нашли первым, уже готовится к выписке из больницы. Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом медработника, возбуждено уголовное дело. В настоящее время в Крыму прекратили работу все предприятия сферы услуг, кроме магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Роспотребнадзор разработал высокоточный тест на коронавирус. Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на наличие коронавируса.

Сегодня: В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.

Сегодня: Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму. в Крыму госпитализирован, установлен круг контактировавших с ним лиц, который составляет более 30 человек.

Сегодня: В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом. В Республике Крым подтвержден второй местный случай коронавирусной инфекции – это контактный по домашнему очагу.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/31/bolee-450-zhitelei-kryma-snyato-s-mednabljudeniya-po-koronavirusu-129724/

 
 

Проблемы здравоохранения

Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу

Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму

Появились подробности о новом случае COVID-19 в Крыму

В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

В Крыму обнаружен новый случай заражения коронавирусом

Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.