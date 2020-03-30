За неделю в Крыму потушили 106 пожаров

За прошедшую неделю на территории Республики Крым ликвидировано 106 пожаров, из которых 3 в лесной зоне и 66 возгораний сухих растений и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

— За отчетный период было ликвидировано 106 пожаров, из них: 3 — лесных пожара, 66 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано — сообщили в МЧС.

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Помимо этого, за прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 11 человек, к сожалению, пять человек погибли.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В тройном ДТП в Крыму погибли два человека. В Старом Крыму спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen».

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