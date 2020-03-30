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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

За неделю в Крыму потушили 106 пожаров

Понедельник
30 марта 2020
08:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


За прошедшую неделю на территории Республики Крым ликвидировано 106 пожаров, из которых 3 в лесной зоне и 66 возгораний сухих растений и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

— За отчетный период было ликвидировано 106 пожаров, из них: 3 — лесных пожара, 66 —  это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано — сообщили в МЧС.

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Помимо этого, за прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 11 человек, к сожалению, пять человек погибли.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В тройном ДТП в Крыму погибли два человека. В Старом Крыму спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen».

Суббота, 28 марта 2020: Пандемия по-крымски: в Феодосии появляются лжеволонтеры. В Феодосийском округе появились люди, выдающие себя за волонтеров и дезинфекторов. Они предлагают платные услуги по закупке продуктов или навязывают санобработку помещений.

Суббота, 28 марта 2020: Краснокнижный дельфин из Крыма умирает в Иране. Черноморская афалина по кличке Кася умирает от стресса, вызванного одиночеством, в одном из иранских дельфинариев.

Пятница, 27 марта 2020: В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое. 26 марта 2020 г. в 14:00 в Кировском районе произошло ДТП, в аварии пострадали три человека.

 

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