Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Март 2020
30 марта 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 2 620 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому 2 548, – сообщил он. – С начала периода снято с наблюдения 285 человек. В стационарах находятся 65 человек. Изолированы в обсерваторы 10 человек».
Также замминистра сообщил, что из 15 инфицированных граждан двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии либо их заболевание проходит бессимптомно.
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В Крыму на утро 29 марта количество выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.
С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих. В населенных пунктах Крыма проводится ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.
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Сегодня: Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта. Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.
Сегодня: Минздрав Крыма дополнительно закупил 30 тысяч одноразовых противовирусных костюмов. Медицинские учреждения Республики Крым обеспечены 3,4 тыс одноразовых защитных костюмов и 700 тыс медицинских масок, еще 30 тыс костюмов уже закупили дополнительно.
Вчера: В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра. В Крыму 78 человек находятся под наблюдением на коронавирус, поскольку контактировали с медиком, заразившимся от нарушителя режима самоизоляции.
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