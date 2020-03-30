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Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек

Понедельник
30 марта 2020
09:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек

© strana.ua

Более 2,6 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом почти 300 человек с такого наблюдения уже сняты.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 2 620 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому 2 548, – сообщил он. – С начала периода снято с наблюдения 285 человек. В стационарах находятся 65 человек. Изолированы в обсерваторы 10 человек».

Также замминистра сообщил, что из 15 инфицированных граждан двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии либо их заболевание проходит бессимптомно.

Читайте: В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19

В Крыму на утро 29 марта количество выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита  До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих. В населенных пунктах Крыма проводится ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции. От соблюдения принципов самоизоляции, необходимой в связи со сложившейся в Республике Крым ситуации с новой коронавирусной инфекцией, зависит безопасность общества в целом.

Сегодня: Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта. Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Сегодня: Минздрав Крыма дополнительно закупил 30 тысяч одноразовых противовирусных костюмов. Медицинские учреждения Республики Крым обеспечены 3,4 тыс одноразовых защитных костюмов и 700 тыс медицинских масок, еще 30 тыс костюмов уже закупили дополнительно.

Вчера: В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра. В Крыму 78 человек находятся под наблюдением на коронавирус, поскольку контактировали с медиком, заразившимся от нарушителя режима самоизоляции.

 

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