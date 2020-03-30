В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Март 2020
30 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом заявил начальник городского управления образования Ялты Ренард Кутковский.
«Некий ялтинский фотограф через социальные сети агитирует заняться в период вынужденного отдыха созданием выпускных школьных фотоальбомов, подразумевая, естественно, массовые групповые фотографии. Такого во время вынужденных каникул и карантина однозначно быть не должно!» – подчеркнул он.
Начальник управления образования призвал родителей не только приложить максимум усилий по недопущению пребывания детей в местах общего пользования, но и не допустить провокаций в связи с вынужденными каникулами со стороны отдельных лиц. «Пусть дети помогут по хозяйству, больше общаются с вами. Родители, станьте ближе к своим детям», – посоветовал начальник управления.
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По словам Кутковского, в условиях, когда закрыты кинотеатры, музеи, торговые и развлекательные центры и отменен льготный проезд, «наилучшее, что можно сделать – оставить детей дома».
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