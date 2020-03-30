В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине

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Проведение массового фотографирования школьников учебных заведений Ялтинского региона для выпускных альбомов во время карантина недопустимо.

Об этом заявил начальник городского управления образования Ялты Ренард Кутковский.

«Некий ялтинский фотограф через социальные сети агитирует заняться в период вынужденного отдыха созданием выпускных школьных фотоальбомов, подразумевая, естественно, массовые групповые фотографии. Такого во время вынужденных каникул и карантина однозначно быть не должно!» – подчеркнул он.

Начальник управления образования призвал родителей не только приложить максимум усилий по недопущению пребывания детей в местах общего пользования, но и не допустить провокаций в связи с вынужденными каникулами со стороны отдельных лиц. «Пусть дети помогут по хозяйству, больше общаются с вами. Родители, станьте ближе к своим детям», – посоветовал начальник управления.

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По словам Кутковского, в условиях, когда закрыты кинотеатры, музеи, торговые и развлекательные центры и отменен льготный проезд, «наилучшее, что можно сделать – оставить детей дома».

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