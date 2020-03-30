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В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине

Понедельник
30 марта 2020
14:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине

© Новости Крыма

Проведение массового фотографирования школьников учебных заведений Ялтинского региона для выпускных альбомов во время карантина недопустимо.

Об этом заявил начальник городского управления образования Ялты Ренард Кутковский.

«Некий ялтинский фотограф через социальные сети агитирует заняться в период вынужденного отдыха созданием выпускных школьных фотоальбомов, подразумевая, естественно, массовые групповые фотографии. Такого во время вынужденных каникул и карантина однозначно быть не должно!» – подчеркнул он.

Начальник управления образования призвал родителей не только приложить максимум усилий по недопущению пребывания детей в местах общего пользования, но и не допустить провокаций в связи с вынужденными каникулами со стороны отдельных лиц. «Пусть дети помогут по хозяйству, больше общаются с вами. Родители, станьте ближе к своим детям», – посоветовал начальник управления.

Читайте: Ялтинские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение

По словам Кутковского, в условиях, когда закрыты кинотеатры, музеи, торговые и развлекательные центры и отменен льготный проезд, «наилучшее, что можно сделать – оставить детей дома».

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 марта 2020: Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса. Сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников перенесены на июнь.

Четверг, 26 марта 2020: Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах. МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

Среда, 25 марта 2020: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону. В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма.

Среда, 25 марта 2020: В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп. Учебное заведение закрывается на карантин, если 20% детей в группе или в детсаду болеют ОРВИ.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/v-yalte-nazvali-provokatsiei-fotosessii-dlya-vypusknyh-albomov-na-karantine-129693/

 
 

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