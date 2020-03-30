В тройном ДТП в Крыму погибли два человека

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Кировское
Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
в 21:15, в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Старый Крым (Кировский район) произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехала дежурная группа специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. техники, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, а также скорой медицинской помощи и ГИБДД.
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По прибытии спасателей стало известно, что на улице Чапаева произошло столкновение 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen». На месте, сотрудниками «КРЫМ-СПАС» были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы несовместимые с жизнью получили водители «ВАЗ-2104» и «Лада Приора». Водитель «Citroen» в медицинской помощи не нуждался.
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