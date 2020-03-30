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Происшествия -> Транспорт Крыма

В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре

Понедельник
30 марта 2020
14:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

Об этом владелица поврежденной машины сообщила в соцсети.

— Если машина стоит на тротуаре, то автор это заслужил. Если нет – найти и разрисовать подросткам лицо, — написали в комментариях под видео.

Владельцы автомобилей, уже сталкивавшиеся с подобными ситуациями, дали несколько советов:

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— Советую идти в полицию вместе с записью и делать заявление, пусть ищут. А еще вознаграждение 5 000 рублей за информацию и дать объявление. Пусть родители исправляют!

— Легко смывается жидкостью для снятия лака ногтей без ацетона, краску не повреждает.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.

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Суббота, 28 марта 2020: Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут. Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/v-simferopole-podrostki-nakazali-avtomobilista-priparkovavshegosya-na-trotuare-129668/

 
 

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