В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре

Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

Об этом владелица поврежденной машины сообщила в соцсети.

— Если машина стоит на тротуаре, то автор это заслужил. Если нет – найти и разрисовать подросткам лицо, — написали в комментариях под видео.

Владельцы автомобилей, уже сталкивавшиеся с подобными ситуациями, дали несколько советов:

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— Советую идти в полицию вместе с записью и делать заявление, пусть ищут. А еще вознаграждение 5 000 рублей за информацию и дать объявление. Пусть родители исправляют!

— Легко смывается жидкостью для снятия лака ногтей без ацетона, краску не повреждает.

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