В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020
Об этом владелица поврежденной машины сообщила в соцсети.
— Если машина стоит на тротуаре, то автор это заслужил. Если нет – найти и разрисовать подросткам лицо, — написали в комментариях под видео.
Владельцы автомобилей, уже сталкивавшиеся с подобными ситуациями, дали несколько советов:
Читайте: Стало известно что делают с пассажирами с признаками ОРВИ в аэропорту Симферополь
— Советую идти в полицию вместе с записью и делать заявление, пусть ищут. А еще вознаграждение 5 000 рублей за информацию и дать объявление. Пусть родители исправляют!
— Легко смывается жидкостью для снятия лака ногтей без ацетона, краску не повреждает.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.
Вчера: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.
Вчера: В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта. Власти Крыма разрабатывают предложения об уменьшении количества выездов общественного транспорта в дневное время с целью профилактики распространения коронавируса.
Суббота, 28 марта 2020: Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут. Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/v-simferopole-podrostki-nakazali-avtomobilista-priparkovavshegosya-na-trotuare-129668/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:32 В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей
14:23 В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре
14:09 В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине
14:07 Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами
13:54 Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции
13:27 На Крым идет холодный фронт: возможен снег
13:12 Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта
12:41 «Наливайки» Крыма отказываются выполнять введенные ограничительные меры