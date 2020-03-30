В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Март 2020
30 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Как установили полицейские, пешеход двигался по дороге во встречном направлении и пытался остановить идущий транспорт.
23-летний водитель «Газели» попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно.
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В МВД добавили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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Сегодня: В тройном ДТП в Крыму погибли два человека. В Старом Крыму спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen».
Сегодня: За неделю в Крыму потушили 106 пожаров. За прошедшую неделю на территории Республики Крым ликвидировано 106 пожаров, из которых 3 в лесной зоне и 66 возгораний сухих растений и мусора.
Суббота, 28 марта 2020: Пандемия по-крымски: в Феодосии появляются лжеволонтеры. В Феодосийском округе появились люди, выдающие себя за волонтеров и дезинфекторов. Они предлагают платные услуги по закупке продуктов или навязывают санобработку помещений.
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