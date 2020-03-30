В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль

На трассе Любимовка-Фруктовое под колесами грузовой «Газели» погиб 34-летний пешеход.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Как установили полицейские, пешеход двигался по дороге во встречном направлении и пытался остановить идущий транспорт.

23-летний водитель «Газели» попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно.

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В МВД добавили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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