В Севастополе горела пристройка к правительственному зданию

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020
Площадь пожара составила 8 кв. м, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Севастополю Алексей Гусев, передает «Новый Севастополь».
«В 12.44 поступило сообщение о возгорании на территории правительства Севастополя по адресу: улица Ленина, 2, – сообщил Гусев. – По прибытии к месту пожара через пять минут руководитель тушения пожара определил, что ранг пожара «два» не подтверждается. Возгорание в пристройке к основному зданию правительства. Площадь пожара составила 8 квадратных метров».
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По данным спасателей, пожар возник в складских помещениях.
Открытое пламя было сбито за 15 минут. Первыми заметили дым и возгорание сотрудники Росгвардии, охраняющие здание. Сотрудников на всех этажах оперативно оповестили о пожаре, все служащие покинули здание. Другие очаги возгорания не выявлены.
Проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения в здании правительства. На месте работают сотрудники МВД и Следственного комитета. Устанавливается причина пожара.
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