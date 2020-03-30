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В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Понедельник
30 марта 2020
17:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

© Новости Крыма

В Крыму было возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции и заражения коронавиурсом.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщил заместитель главы МВД России по Республике Крым Александр Смаглин.

«Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое не соблюдало меры самоизоляции и заразило медика. Более того, вчера было выявлено восемь нарушений законодательства по статье «неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Выдано более 1630 предписаний лицам пожилого возраста, которые были выявлены на улице», - заявил Александр Смаглин.

Кроме того, проверялись и крымчане, которые должны находится на самоизоляции.

«Осуществлено проверок по месту жительства изолированных лиц за сутки почти 9 тысяч, отсутствовало девять человек. В течение дня мы установили и привлекли к админответственности четверых, в отношении остальных проводятся мероприятия. Админответственность небольшая, но будет решаться вопрос о направлении этих лиц в обсерватор», - подчеркнул Александр Смаглин.

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Глава РК Сергей Аксенов заявил, что если кто-то заразится от нарушителей режима, то последних также необходимо будет привлечь к уголовной ответственности.

«Если впоследствии выяснится, что от тех, кто нарушил самоизоляцию, кто-то заразился, то однозначно должно быть уголовное дело», - сказал Сергей Аксенов.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/v-krymu-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-za-zarazhenie-koronavirusom-129680/

 
 

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