В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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30 марта 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщил заместитель главы МВД России по Республике Крым Александр Смаглин.
«Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое не соблюдало меры самоизоляции и заразило медика. Более того, вчера было выявлено восемь нарушений законодательства по статье «неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Выдано более 1630 предписаний лицам пожилого возраста, которые были выявлены на улице», - заявил Александр Смаглин.
Кроме того, проверялись и крымчане, которые должны находится на самоизоляции.
«Осуществлено проверок по месту жительства изолированных лиц за сутки почти 9 тысяч, отсутствовало девять человек. В течение дня мы установили и привлекли к админответственности четверых, в отношении остальных проводятся мероприятия. Админответственность небольшая, но будет решаться вопрос о направлении этих лиц в обсерватор», - подчеркнул Александр Смаглин.
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Глава РК Сергей Аксенов заявил, что если кто-то заразится от нарушителей режима, то последних также необходимо будет привлечь к уголовной ответственности.
«Если впоследствии выяснится, что от тех, кто нарушил самоизоляцию, кто-то заразился, то однозначно должно быть уголовное дело», - сказал Сергей Аксенов.
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