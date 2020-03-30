В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Март 2020
30 марта 2020
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Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Еще раз просим крымчан, которые сдают квартиры внаем, помните о том, что к вам может приехать человек зараженный, который является носителем. Получается подвергаете опасности жизнь и здоровье родных и близких. Помните о такой ответственности. Даже если уже получилось так, что кто-то приехал – нужно просить человека, где он был, — сообщил Аксенов, отметив, что в случае негативных последствий ответственность для таких предпринимателей также будет предусмотрена.
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Пятница, 27 марта 2020: Крым на карантине и без туристов: закрывается все. В Крыму разработали ограничительные меры на следующую неделю, объявленную нерабочей.
Пятница, 27 марта 2020: Власти России решили закрыть Крым от туристов. Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.
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