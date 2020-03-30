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В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей

Понедельник
30 марта 2020
14:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


В Крыму туристы в обход карантина снимают квартиры вместо отелей

© Новости Крыма

Крымчанам, сдающим квартиры внаем, следует помнить о мерах ответственности и внимательнее относиться к своим постояльцам.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Еще раз просим крымчан, которые сдают квартиры внаем, помните о том, что к вам может приехать человек зараженный, который является носителем. Получается подвергаете опасности жизнь и здоровье родных и близких. Помните о такой ответственности. Даже если уже получилось так, что кто-то приехал – нужно просить человека, где он был, — сообщил Аксенов, отметив, что в случае негативных последствий ответственность для таких предпринимателей также будет предусмотрена.

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