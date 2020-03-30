В Крыму служебная собака помогла полиции поймать «домушника»

В Кировском районе полицейскими, с участием служебной собаки Берты, раскрыта кража из домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило сообщение о краже из домовладения одного из жителей района. Из дома сельчанина пропало 22 тыс. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебной собакой.

Своего наставника, полицейского-кинолога Ивана Роденко, немецкая овчарка Берта привела по следу на одну из соседних улиц.

Далее за работу взялись оперативники уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в краже. Им оказался односельчанин потерпевшего. 25-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

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В ходе личного досмотра гражданина в надетых на нем носках полицейские обнаружили часть похищенных у потерпевшего денежных средств.

В содеянном подозреваемый признался, написав явку с повинной. С его слов, остальную сумму он успел потратить за приобретение спиртных напитков и продуктов питания.Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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