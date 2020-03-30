В Крыму при помощи авиации задержали браконьеров

Крымские пограничники задержали рыбаков, осуществлявших незаконную добычу камбалы-калкана в Каркинитском заливе.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, в операции по задержанию была задействована авиация.

«Одна из рыболовецких бригад из поселка Черноморское, осуществляющая промысел в указанном районе и имеющая на борту запрещенные к добыче биоресурсы, была выявлена и задержана с применением авиации ведомства. В результате осмотра маломерного судна сотрудниками управления изъяты несколько сотен метров сетей и незаконно добытый улов (камбала-калкан)», – говорится в сообщении.

В отношении бригадира, 38-летнего жителя села Оленевка, составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ – нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии. За нарушение правил добычи водных биоресурсов мужчине грозит крупный штраф с конфискацией орудий лова, явившихся предметом административного правонарушения.

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