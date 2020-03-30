Цена на нефть побила рекорд, рубль продолжает падение

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года Министр финансов Крыма не видит проблем в падении рубля Новосибирская певица выпустила клип в поддержку рубля Рубль опять снижается В Крыму доллар продают по 87 рублей
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает «Коммерсант». Такое падение зафиксировано впервые за 18 лет.
Зарегистрировано падение цены и на нефть марки Brent. Цена фьючерсов снижалась почти на 8% и в определенный момент достигла 23,1 доллара за баррель. Позже произошел небольшой скачок стоимости до 23,3 долларов за баррель.
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Замечено снижение роста рубля. Так, на утро Центробанк России озвучил курс в 77,7 рублей за доллар, что на 0,9 рублей меньше, чем накануне. Цена евро снизилась на 0,2 рубля и достигла 85,7 рублей за единицу.
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Вчера: Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. В преддверии вынужденных каникул крымчане решили обналичить свои банковские вклады в магазинах электроники и бытовой техники.
Вторник, 24 марта 2020: Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах. Российским банкам следует по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому.
Четверг, 19 марта 2020: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.
Четверг, 19 марта 2020: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года. Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.
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