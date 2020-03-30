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Обвал рубля

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Цена на нефть побила рекорд, рубль продолжает падение

Понедельник
30 марта 2020
10:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Цена нефти WTI на фоне пандемии коронавируса упала ниже 20 долларов за баррель.

Об этом сообщает «Коммерсант». Такое падение зафиксировано впервые за 18 лет.

Зарегистрировано падение цены и на нефть марки Brent. Цена фьючерсов снижалась почти на 8% и в определенный момент достигла 23,1 доллара за баррель. Позже произошел небольшой скачок стоимости до 23,3 долларов за баррель.

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Замечено снижение роста рубля. Так, на утро Центробанк России озвучил курс в 77,7 рублей за доллар, что на 0,9 рублей меньше, чем накануне. Цена евро снизилась на 0,2 рубля и достигла 85,7 рублей за единицу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. В преддверии вынужденных каникул крымчане решили обналичить свои банковские вклады в магазинах электроники и бытовой техники.

Вторник, 24 марта 2020: Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах. Российским банкам следует по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому.

Четверг, 19 марта 2020: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.

Четверг, 19 марта 2020: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года. Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.

 

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