Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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По словам директора ООО «Профессионалстрой» Владимира Карева, территорию удерживают неустановленные лицами при поддержке частных охранников.
«Неизвестные лица совместно с сотрудниками частной охранной организации «Кондр Безопасность» с 22 марта незаконно удерживают территорию бывшего завода «Дионис», не допуская представителей реального собственника. Для восстановления нарушенных прав и интересов собственник направил обращения в полицию и Росгвардию», – рассказал Карев.
Он напомнил, что объект, находившийся в аренде у ООО «Дионис», являющийся банкротом и должником в крымский бюджет, был продан министерством имущественных и земельных отношений РК на публичных торгах в декабре 2018 года после четырех неудачных попыток реализации имущества – на них не было подано ни одной заявки. Покупателю комплекс обошелся в 83 млн рублей.
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«С тех пор мы как владельцы не можем попасть на приобретенный объект. «Профессионалстрой» намерен возвести на месте бывшего завода комплекс зданий, включающий в себя современные жилые дома, паркинги, детский сад и здания общественно-делового назначения для обслуживания симферопольцев. Это комплекс обещает станет настоящим украшением столицы Крыма, но сейчас процесс незаконно тормозится», – заключил Карев.
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