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Бизнес -> Крымский бизнес

Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории

Понедельник
30 марта 2020
10:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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2020
Март 2020
30 марта 2020


Компания «Профессионалстрой», купившая имущественный комплекс бывшего винодельческого завода «Дионис» в Симферополе еще в декабре 2018 года, заявила о его рейдерском захвате.

По словам директора ООО «Профессионалстрой» Владимира Карева, территорию удерживают неустановленные лицами при поддержке частных охранников.

«Неизвестные лица совместно с сотрудниками частной охранной организации «Кондр Безопасность» с 22 марта незаконно удерживают территорию бывшего завода «Дионис», не допуская представителей реального собственника. Для восстановления нарушенных прав и интересов собственник направил обращения в полицию и Росгвардию», – рассказал Карев.

Он напомнил, что объект, находившийся в аренде у ООО «Дионис», являющийся банкротом и должником в крымский бюджет, был продан министерством имущественных и земельных отношений РК на публичных торгах в декабре 2018 года после четырех неудачных попыток реализации имущества – на них не было подано ни одной заявки. Покупателю комплекс обошелся в 83 млн рублей.

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«С тех пор мы как владельцы не можем попасть на приобретенный объект. «Профессионалстрой» намерен возвести на месте бывшего завода комплекс зданий, включающий в себя современные жилые дома, паркинги, детский сад и здания общественно-делового назначения для обслуживания симферопольцев. Это комплекс обещает станет настоящим украшением столицы Крыма, но сейчас процесс незаконно тормозится», – заключил Карев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы. Для недопущения социальной напряженности на территории Ялтинского региона в период карантина, ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.

Вчера: Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры. Введенные накануне ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в Крыму не соблюдали только 5% предприятий.

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