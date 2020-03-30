Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами

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Севастополь приостановил автобусное пассажирское сообщение с другими регионами в целях недопущения распространения коронавируса, сообщает правительство города.

По последним данным, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять.

«Приостанавливается прием и отправка автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на автовокзалах и автостанциях Севастополя. Отметим, что данная мера временная и будет действовать предварительно одну неделю, с возможностью продления», - говорится в сообщении.

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Решение принято на основании поручения главы Севастополя Михаила Развожаева в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на время нерабочей недели.

Кроме того, будет приостановлена работа троллейбусов, устанавливается особый режим работы городских автобусов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре. Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

Вчера : В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.

Вчера : В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта. Власти Крыма разрабатывают предложения об уменьшении количества выездов общественного транспорта в дневное время с целью профилактики распространения коронавируса.

Суббота, 28 марта 2020 : Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут. Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.