Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Март 2020
30 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— С 28 марта по 5 апреля 2020 года на территории Ялтинского региона будет приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли по реализации продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи товаров дистанционным способом, — сообщил Иван Имгрунт.
Глава администрации Ялта отметил, что для недопущения социальной напряженности ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.
В частности, к таким супермаркетам относятся:
«Корзина» — г. Ялта ул. Киевская, 6
«ПУД» — г. Ялта ул. Маршака, 2
«ПУД» — г. Ялта ул. Киевская, 5
г. Алупка ул. Западная, в районе рынка «Грифон»
«Смак маркет» — г. Ялта, ул. Дражинского, 13/А
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«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 18 А
«Колбасыр» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 5 Е
«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9
«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 40
«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. 9 мая, 7 б
«Провиант» — г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 1 (до 01:00)
«Маркет 46» — г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 2б.
Остальные продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.
Кроме того, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
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