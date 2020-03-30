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Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы

Понедельник
30 марта 2020
10:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Для недопущения социальной напряженности на территории Ялтинского региона в период карантина, ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— С 28 марта по 5 апреля 2020 года на территории Ялтинского региона  будет приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли по реализации продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи товаров дистанционным способом, — сообщил Иван Имгрунт.

Глава администрации Ялта отметил, что для недопущения социальной напряженности ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.

В частности, к таким супермаркетам относятся:

«Корзина» — г. Ялта ул. Киевская, 6

«ПУД» — г. Ялта ул. Маршака, 2

«ПУД» — г. Ялта ул. Киевская, 5

г. Алупка ул. Западная, в районе рынка «Грифон»

«Смак маркет» — г. Ялта, ул. Дражинского, 13/А

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«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 18 А

«Колбасыр» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 5 Е

«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9

«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 40

«Смак маркет» — г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. 9 мая, 7 б

«Провиант» — г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 1 (до 01:00)

«Маркет 46» — г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 2б.

Остальные продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Кроме того, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

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