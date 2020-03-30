Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 30 марта.

В Симферополе утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 80 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 14, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 79 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 93 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 82 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 16, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Оленевке - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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