Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители

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Системы оповещения населения задействуют в Крыму для трансляции призывов оставаться дома.

Такое поручение в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции дал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Надо распространить на Симферополь и другие города, где у нас есть радиоточки, с определенной частотой – не надо каждую минуту из каждого утюга, но тем не менее системность должна быть. Максимально использовать (систему оповещения), пропишите поручение главам администраций», – сказал Аксенов.

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По информации председателя правительства республики Юрия Гоцанюка, для указанных целей систему оповещения уже начали использовать в Евпатории, Ялте, Судаке и Феодосии.

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