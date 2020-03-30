Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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2020
Март 2020
30 марта 2020
Такое поручение в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции дал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Надо распространить на Симферополь и другие города, где у нас есть радиоточки, с определенной частотой – не надо каждую минуту из каждого утюга, но тем не менее системность должна быть. Максимально использовать (систему оповещения), пропишите поручение главам администраций», – сказал Аксенов.
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По информации председателя правительства республики Юрия Гоцанюка, для указанных целей систему оповещения уже начали использовать в Евпатории, Ялте, Судаке и Феодосии.
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