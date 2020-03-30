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Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

Понедельник
30 марта 2020
20:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

© Новости Крыма

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно пользоваться одноразовыми и многоразовыми медицинскими масками и утилизировать их.

Соответствующая инструкция опубликована на сайте ведомства.

«В сети интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению. Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такие маски после использования надо выстирать с мылом или моющим средством, а затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. При этом после обработки маска не должна оставаться влажной.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: избежание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов. «Потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях. Прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними, – подчеркнули в ведомстве. – Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана».

Читайте: В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

В тексте уточняется, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

В аптечной сети Республики Крым уже несколько недель наблюдается дефицит медицинских масок. Шить маски начали в костюмерных местных театров и даже заключенные колоний. В социальных сетях появились многочисленные объявления по продаже многоразовых мазок, при этом активизировались мошенники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки. Почти 2,9 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом количество граждан, помещенных в обсерваторы, за последние сутки не изменилось.

Вчера: Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции. От соблюдения принципов самоизоляции, необходимой в связи со сложившейся в Республике Крым ситуации с новой коронавирусной инфекцией, зависит безопасность общества в целом.

Вчера: Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта. Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Вчера: Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек. Более 2,6 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом почти 300 человек с такого наблюдения уже сняты.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/opublikovana-instruktsiju-po-polzovaniju-meditsinskimi-maskami-129688/

 
 

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