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«Наливайки» Крыма отказываются выполнять введенные ограничительные меры

Понедельник
30 марта 2020
12:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Магазины, торгующие разливным алкоголем, отказываются выполнять ограничительные меры, введенные в Крыму в связи с распространением коронавируса.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Наиболее частые нарушения – это работа пивных заведений, «разливаек». Зафиксированы такие нарушения в Евпатории, Саках, Красногвардейском районе, Ялте», – сообщил Гоцанюк.

Некоторые предприятия, которым предписано прекратить работу, продолжают торговлю, выставляя на продажу товары первой необходимости. «Например, субъект специализируется на продаже промышленных товаров или обуви, одежды, выносит (на прилавок) свечи и спички и говорит, что это товары первой необходимости и продает свои товары», – добавил премьер.

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Всего за истекшие сутки было проверено 17 728 объектов – в два раза больше, чем 28 марта. Количество выявленных нарушений составило 259, что на 78 меньше, чем днем ранее. В тот же день было устранено 198 нарушений, составлено 9 админпротоколов.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

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Сегодня: В Крыму служебная собака помогла полиции поймать «домушника». В Кировском районе полицейскими, с участием служебной собаки Берты, раскрыта кража из домовладения.

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Вчера: На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело. В Крыму зафиксирован первый незавозной случай заражения коронавирусом, по нему отрабатывается еще 78 контактов.

Суббота, 28 марта 2020: МВД по Крыму: саботажников будут насильственно закрывать на 90 суток. Фирмы и предприятия в Крыму, не исполняющие требования указа о режиме повышенной готовности и продолжающие работать, будут привлечены к ответственности, вплоть до приостановки деятельности на три месяца.

 

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