На Крым идет холодный фронт: возможен снег

На южные регионы с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 1 апреля в Крыму похолодает.

Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

31 марта ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, осадки и понижение температуры. Днем – местами кратковременный дождь. В отдельных населенных пунктах – туман. Ветер ночью – западный, слабый. Днем – северо-восточный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15 градусов.

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Существенно похолодает с 1 апреля. В некоторых районах полуострова возможен небольшой дождь, в горах – дождь со снегом. Температура воздуха ночью понизиться до 0…+5, днем до +7…+12 градусов.

2 апреля ночная температура не изменится. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Суббота, 28 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 17, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Пятница, 27 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.