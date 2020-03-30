Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

На Крым идет холодный фронт: возможен снег

Понедельник
30 марта 2020
13:27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


На южные регионы с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 1 апреля в Крыму похолодает.

Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

31 марта ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, осадки и понижение температуры. Днем – местами кратковременный дождь. В отдельных населенных пунктах – туман. Ветер ночью – западный, слабый. Днем – северо-восточный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15 градусов.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта

Существенно похолодает с 1 апреля. В некоторых районах полуострова возможен небольшой дождь, в горах – дождь со снегом. Температура воздуха ночью понизиться до 0…+5, днем до +7…+12 градусов.

2 апреля ночная температура не изменится. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Суббота, 28 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 17, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Пятница, 27 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/na-krym-idet-holodnyi-front-vozmozhen-sneg-129690/

 
 

Погода в Крыму

На Крым надвигается сильный шторм

На Крым надвигается сильный шторм

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Встречайте: на Крым идет арктический циклон

Встречайте: на Крым идет арктический циклон

Долго ли продлится похолодание в Крыму и каким будет лето

Долго ли продлится похолодание в Крыму и каким будет лето

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.