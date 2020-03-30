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Минздрав Крыма дополнительно закупил 30 тысяч одноразовых противовирусных костюмов

Понедельник
30 марта 2020
08:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Медицинские учреждения Республики Крым обеспечены 3,4 тыс одноразовых защитных костюмов и 700 тыс медицинских масок, еще 30 тыс костюмов уже закупили дополнительно.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Всего в медицинских учреждениях на сегодняшний день обеспечены более 700 тыс масок, 3,4 тыс одноразовых защитных костюмов, порядка 46 млн литров рабочих дезрастворов для обработки помещений и 66 тыс литров – для обработки рук, – сообщил он. – На данный момент закуплено еще дополнительно 30 тыс противовирусных одноразовых костюмов первого типа. Они помещены в оперативный резерв».

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Замминистра здравоохранения РК сообщил также, что запланирована закупка еще 100 тыс защитных костюмов.

Кроме того, минздрав заключил контракты на поставку медицинских масок – первая партия в 100 тыс штук ожидается 3 апреля и еще 500 тыс – в 20-х числах апреля.

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