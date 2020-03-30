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Спорт -> Футбол в Крыму

Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены

Понедельник
30 марта 2020
16:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

«Перенести проведение матчей 21-го, 22-го, 23-го туров Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг. в установленные календарями сроки.

Читайте: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу

О возобновлении игр Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 гг. и 1/2 Финала Кубка КФС будет сообщено дополнительно», — говорится в приказе президента КФС Юрия Ветохи.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 марта 2020: В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Понедельник, 16 марта 2020: Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

Пятница, 13 марта 2020: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.

Воскресенье, 8 марта 2020: Крымский футбол: «Евпатория» побеждает и укрепляет лидерство. В Крыму 7 марта прошли матчи 16 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

 

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