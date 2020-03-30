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Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день

Понедельник
30 марта 2020
15:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день

© Новости Крыма

Крымские леса закрыты для посещения с 30 марта.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.

В ходе проверки было установлено, что во время карантина за пришедшие выходные леса Крыма посетили порядка 7,5 тысяч человек. Основанные группы населения были сосредоточены в лесных угодных Алушты, Ялты, Судака. В связи с чем было принято решение ввести ограничения.

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«Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов с 30 марта 2020 года. Введено ограничение пребывания граждан в лесах и выезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день», - сказал Рюмшин.

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Суббота, 21 декабря 2019: В Севастополе хотят рубить сосны по-новому. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил разработать для города особый порядок согласования порубочных билетов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

 

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