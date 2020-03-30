Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Март 2020
30 марта 2020
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Его посадили в рамках проекта реконструкции улицы Большая Морская, площадей Лазарева и Ушакова.
По словам строителей, растения могли украсть ночью. Также рабочие утверждают, что кроме можжевельника были попытки воровства кустов спиреи японской.
«Да, наверное, ночью выдернули, себе куда-нибудь на дачу. Его легко выдернуть. Или бомжи на продажу», – прокомментировали ситуацию ремонтники.
Они предположили, что растения продолжат пропадать и в будущем.
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По задумке реконструкторов можжевельник на клумбе должен имитировать дикую природу. Кроме можжевельника планируют также высадить кусты магнолии, лавровишни и спиреи. Посадочный материал можжевельника привезли из питомников России. Стоимость одного кустика – от 1100 рублей. Проектанты заявили, что намерены высадить 1702 куста. До реконструкции на центральных площадях Севастополя высаживали однолетники и устраивали цветочные композиции.
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