Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

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В центре Севастополя с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты недавно высаженного низкорослого можжевельника.

Его посадили в рамках проекта реконструкции улицы Большая Морская, площадей Лазарева и Ушакова.

По словам строителей, растения могли украсть ночью. Также рабочие утверждают, что кроме можжевельника были попытки воровства кустов спиреи японской.

«Да, наверное, ночью выдернули, себе куда-нибудь на дачу. Его легко выдернуть. Или бомжи на продажу», – прокомментировали ситуацию ремонтники.

Они предположили, что растения продолжат пропадать и в будущем.

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По задумке реконструкторов можжевельник на клумбе должен имитировать дикую природу. Кроме можжевельника планируют также высадить кусты магнолии, лавровишни и спиреи. Посадочный материал можжевельника привезли из питомников России. Стоимость одного кустика – от 1100 рублей. Проектанты заявили, что намерены высадить 1702 куста. До реконструкции на центральных площадях Севастополя высаживали однолетники и устраивали цветочные композиции.

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