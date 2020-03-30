Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Коммунальное хозяйство

Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

Понедельник
30 марта 2020
11:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

© Крым.реалии

В центре Севастополя с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты недавно высаженного низкорослого можжевельника.

Его посадили в рамках проекта реконструкции улицы Большая Морская, площадей Лазарева и Ушакова.

По словам строителей, растения могли украсть ночью. Также рабочие утверждают, что кроме можжевельника были попытки воровства кустов спиреи японской.

«Да, наверное, ночью выдернули, себе куда-нибудь на дачу. Его легко выдернуть. Или бомжи на продажу», – прокомментировали ситуацию ремонтники.

Они предположили, что растения продолжат пропадать и в будущем.

Читайте: Власти Симферополя проверили ход капремонта моста на Гагарина

По задумке реконструкторов можжевельник на клумбе должен имитировать дикую природу. Кроме можжевельника планируют также высадить кусты магнолии, лавровишни и спиреи. Посадочный материал можжевельника привезли из питомников России. Стоимость одного кустика – от 1100 рублей. Проектанты заявили, что намерены высадить 1702 куста. До реконструкции на центральных площадях Севастополя высаживали однолетники и устраивали цветочные композиции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти приостановят эксперимент с дифференцированным тарифом на воду в Крыму. Власти Крыма приостановят эксперимент с дифференцированным тарифом на воду для потребителей в республике на период действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Суббота, 28 марта 2020: В Ялте закрыли набережную и парки города. В Ялте с сегодняшнего для закрыт доступ в Приморский и Пионерский парк, также перекрыта набережная города.

Пятница, 27 марта 2020: В Симферополе закрыли детский парк. Работа Детского парка Симферополя временно приостановлена в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Пятница, 27 марта 2020: Власти Севастополя объявили об ограничении работы заведений общепита. Правительство Севастополя приняло решение ограничить работу заведений общественного питания в регионе. Рестораторам настоятельно рекомендовали закрыть залы для посетителей, передает «Новый Севастополь».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/kusty-mozhzhevelnika-ischezli-iz-klumby-v-tsentre-sevastopolya-129657/

 
 

Коммунальное хозяйство

Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

В Ялте закрыли набережную и парки города

В Ялте закрыли набережную и парки города

В Севастополе закрыли все кинотеатры

В Севастополе закрыли все кинотеатры

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.