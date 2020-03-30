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Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин

Понедельник
30 марта 2020
15:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Жители полуострова жалуются в социальных сетях на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля.

Об этом министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По горячей линии поступило 129 обращений. Большая часть вопросов о работе общеобразовательных учреждений и реализации Указа Главы Республики. Через сети Facebook и Instagram поступило 96 и 58 личных обращений на имя Главы Республики, — сообщил Михаил Афанасьев.

Министр внутренней политики, информации и связи РК отметил, что в основном крымчане жалуются на требование выйти на работу в период с 28 по 5 апреля. Также в обращениях сообщают о массовом посещении торговых сетей и общепита, предлагают ужесточить меры изоляции.

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Помимо этого, крымчане пишут об отсутствии профилактической обработки подъездов и росте цен.

Глава Крыма, в свою очередь, поблагодарил сознательных крымчан, облегчающих работу органам власти, и добавил, что обратная связь и индивидуальные консультации должны осуществляться со всеми заявителями.

— В социальных сетях выявлена 191 публикация на тему распространения коронавирусной инфекции. Среди них 88 нейтральных, 86 негативных, 17 позитивных, — подытожил Афанасьев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Собственник бывшего винзавода «Дионис» заявил о захвате своей территории. Компания «Профессионалстрой», купившая имущественный комплекс бывшего винодельческого завода «Дионис» в Симферополе еще в декабре 2018 года, заявила о его рейдерском захвате.

Сегодня: Ряд супермаркетов Ялты переходит на круглосуточный режим работы. Для недопущения социальной напряженности на территории Ялтинского региона в период карантина, ряд супермаркетов будет работать круглосуточно.

Вчера: Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры. Введенные накануне ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в Крыму не соблюдали только 5% предприятий.

Пятница, 27 марта 2020: Три супермаркета Ялты будут работать круглосуточно. Три супермаркета Ялты перейдут на круглосуточный режим работы.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/krymchane-zhalujutsya-na-prinuditelnuju-rabotu-v-karantin-129685/

 
 

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