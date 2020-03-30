Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта

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Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

«С 31 марта исследование станет доступно в городе Симферополь Республики Крым. С начала апреля тест станет доступен в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Красноярске, Уфе, Рязани, Ставрополе, Владикавказе, Ярославле и других городах», – сказано в сообщении.

Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом, особенно в часы пик. При получении положительного или сомнительного результата «Гемотест» в течение двух часов отправляет биоматериал на подтверждающие тесты в лабораторию Роспотребнадзора.

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«Стоимость исследования составляет 1490 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно и составляет 410 рублей). Исследование выполняется методом ПЦР (выявление в биоматериале – мазке из ротоглотки – РНК вируса SARS-CoV-2). Для проведения анализа используются системы производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Срок исполнения исследования – до двух дней. Результаты можно получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте», – добавили в «Гемотесте».

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