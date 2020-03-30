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Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»

Понедельник
30 марта 2020
18:04

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»

© peterburg2.ru

Врач-инфекционист ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Татьяна Одинец призвала крымчан отказаться от поездок на природу во время пандемии коронавируса и периода самоизоляции.

Об этом говорится на сайте Минздрава РК.

По ее словам, в период нестабильной погоды, когда температурный режим постоянно меняется, организм становится более чувствительным к переохлаждению, что снижает иммунитет.

«Во время таких выездов (на природу, - ред.) увеличивается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Когда вирус попадает в организм, он начинает размножаться, выделяя токсичные продукты жизнедеятельности, разрушающие ткани респираторного тракта с последующей активацией бактериального компонента, что способствует развитию тяжелой пневмонии», - сказала Татьяна Одинец.

По ее словам, игнорирование режима самоизоляции отдельными гражданами ставит под угрозу здоровье всех окружающих. По ее словам, те, кто заразился новой коронавирусной инфекцией и переносит ее бессимптомно «на ногах» несут смертельную опасность окружающим.

«Ответные иммунные реакции организма на новую коронавирусную инфекцию могут быть крайне серьезными, патологическими, как у людей без внешних признаков заболевания, так и у людей, иммунитет которых скомпрометирован соматическими заболеваниями, например, диабетом. Также в группу риска попадают люди с хроническими сердечно-сосудистыми, легочными и эндокринными заболеваниями, беременные женщины и граждане, старше 60 лет», - подчеркнула Татьяна Одинец.

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По ее словам, вирус может находиться в организме человека на протяжении месяца.

«Новая коронавирусная инфекция устойчива в окружающей среде и может сохраняться в организме длительное время. Высокой концентрации в организме она достигает к 3-5 дню с момента заражения. При легких степенях заболевания коронавирус может сохраняться в организме до 14 дней. Если заболевание развивается с осложнениями (пневмония), то вирус способен сохраниться в организме до одного месяца», - сказала врач-инфекционист.

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