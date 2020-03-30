Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020
© peterburg2.ru
Об этом говорится на сайте Минздрава РК.
По ее словам, в период нестабильной погоды, когда температурный режим постоянно меняется, организм становится более чувствительным к переохлаждению, что снижает иммунитет.
«Во время таких выездов (на природу, - ред.) увеличивается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Когда вирус попадает в организм, он начинает размножаться, выделяя токсичные продукты жизнедеятельности, разрушающие ткани респираторного тракта с последующей активацией бактериального компонента, что способствует развитию тяжелой пневмонии», - сказала Татьяна Одинец.
По ее словам, игнорирование режима самоизоляции отдельными гражданами ставит под угрозу здоровье всех окружающих. По ее словам, те, кто заразился новой коронавирусной инфекцией и переносит ее бессимптомно «на ногах» несут смертельную опасность окружающим.
«Ответные иммунные реакции организма на новую коронавирусную инфекцию могут быть крайне серьезными, патологическими, как у людей без внешних признаков заболевания, так и у людей, иммунитет которых скомпрометирован соматическими заболеваниями, например, диабетом. Также в группу риска попадают люди с хроническими сердечно-сосудистыми, легочными и эндокринными заболеваниями, беременные женщины и граждане, старше 60 лет», - подчеркнула Татьяна Одинец.
Читайте: Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион
По ее словам, вирус может находиться в организме человека на протяжении месяца.
«Новая коронавирусная инфекция устойчива в окружающей среде и может сохраняться в организме длительное время. Высокой концентрации в организме она достигает к 3-5 дню с момента заражения. При легких степенях заболевания коронавирус может сохраняться в организме до 14 дней. Если заболевание развивается с осложнениями (пневмония), то вирус способен сохраниться в организме до одного месяца», - сказала врач-инфекционист.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители. Системы оповещения населения задействуют в Крыму для трансляции призывов оставаться дома.
Сегодня: В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом. В Крыму было возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции и заражения коронавиурсом.
Сегодня: В Крыму при помощи авиации задержали браконьеров. Крымские пограничники задержали рыбаков, осуществлявших незаконную добычу камбалы-калкана в Каркинитском заливе.
Сегодня: «Наливайки» Крыма отказываются выполнять введенные ограничительные меры. Магазины, торгующие разливным алкоголем, отказываются выполнять ограничительные меры, введенные в Крыму в связи с распространением коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/krymchan-prosyat-ne-ustraivat-shashlyki-vo-vremya-chumy-129677/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
20:29 Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители
20:26 Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками
20:09 В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль
19:10 Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус
18:04 Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы»
17:21 Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса
17:19 В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
16:36 Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены