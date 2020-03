Какой сегодня праздник 30 марта

© pixabay.com

Сегодня, 30 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Ладодение

В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы. Другими словами — это праздник весны и тепла, который славяне отмечали в честь богини славянского пантеона Лады — покровительницы любви и брака.

С Ладодением связано поверье, согласно которому птицы возвращаются из Ирия — славянского рая, и потому было принято подражать танцам птиц — кобениться (вспомните выражение: ты что выкобениваешься?). Эти старинные обряды связаны с возвращением на землю солнечной силы Жизни.

День войск ракетно-космической обороны (РКО) РФ

Не многие знают, что в Вооруженных силах РФ существуют космические войска, отвечающие за ведение военных операций в космосе. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск.

Конечно, на сегодняшний день основной задачей этих военных подразделений является на ведение военных действий в космосе, а защита и контроль околоземного пространства от потенциального противника, предупреждение руководства страны о начале возможного нападения противника, создание и запуск космических аппаратов военного и социально-экономического назначения. Существование космических войск это показатель развития государства, состояние его научно-технического потенциала.

День спичечного кораблестроения

Уменьшенная модель корабля вызывает неподдельный восторг у всех, от взрослых до детей. Их изготавливают из обыкновенных спичек без серы. Это невероятно скрупулезная и щепетильная работа, на которую уходит много времени и сил. Мастера, которые занимаются этим ремеслом, обладают железными нервами и высоким уровнем концентрации. Неудивительно, что в их честь был придуман праздник, именуемый днем спичечного кораблестроения.

Также сегодня, 30 марта, отмечают такие праздники:

- День доктора (National Doctor's Day) в США

- Алексей Теплый

- День обнимания с солнцем

- Всемирный день идли (World Idli Day)

- День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) в США

- День карандаша (National Pencil Day) в США

- День «Я все здесь контролирую» (National I am in Control Day) в США

- День супа из шеи индейки (National Turkey Neck Soup Day) в США

- День духовного освобождения - Тринидад и Тобаго

- День султана Келантана в Малайзии

Сегодня именины празднуют: Павел, Макар, Алексей, Марин.

Что происходило 30 марта в прошлые годы

1814 - Наполеоновские войны. Войска шестой коалиции вступают в Париж;

1842 - Американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента;

1856 - Подписание Парижского договора. Конец Крымской войны.

1858 - Гаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на торце;

1867 - Всего по два цента за акр Россия продала США Аляску и Алеутские острова;

1930 - В Германии к власти пришло правительство рейхсканцлера Генриха Брюнинга, представителя католической партии «Центр», действия которого фактически способствовали установлению в стране фашистской диктатуры;

1948 - Руководитель Советского Союза Иосиф Сталин распорядился блокировать все дороги и дороги, соединявшие Берлин с Западной Германией. Полную блокаду Берлина было введено 24 июня;

1976 - Формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов состоялся концерт группы «The Sex Pistols»;

1981 - Джон Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен. Схвачен на месте преступления Хинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал Хинкли психически больным.

1987 - Картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана за рекордную сумму39,85 миллионов долларов. В 1987 году она была продана за 40,3 миллиона, а в 1997 появилась информация, что эта картина, купленная японской страховой компаниейподделка;

1995 - Папа Римский Иоанн Павел II выпустил свою одиннадцатую энцикликув которой он осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества.

1998 - Британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $570 млн;

2002 - В королевской резиденции в Виндзоре результате бронхита в возрасте 101 года умерла Элизабет Анджела Маргерит Боуз-Лайон, Королева-мать, мать действующей английской королевы Елизаветы II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 марта. Какие праздники будут завтра?

