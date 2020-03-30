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Как отельеры Крыма отреагировали на запрет приема туристов

Понедельник
30 марта 2020
12:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Как отельеры Крыма отреагировали на запрет приема туристов

© Pixabay

Владельцы средств размещения в Крыму понесут значительные убытки из-за временного запрета на бронирование, в то же время они понимают, что это вынужденная мера с целью профилактики распространения коронавируса.

Об этом заявила управляющая нескольких крымских отелей Анна Овод.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому до 1 июня запрещено бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях региона с целью недопущения распространения COVID-19.

«Это вынужденная и оправданная мера. Мы полностью поддерживаем карантин, так как жизнь и безопасность людей – это главное. С другой стороны мы понимаем, что в этом курортном сезоне, учитывая ситуацию с коронавирусом, рассчитывать на развитие туристической отрасли не стоит. Отрасль понесет большие потери, но ничего не поделаешь», – приводит слова Анны Овод РИА Новости.

Читайте: Отельеры Крыма опровергли слухи о массовых отменах брони из-за коронавируса

Отельер отметила, что в данной ситуации важно сохранить имидж Крыма как привлекательного и безопасного туристического региона.

«Поэтому всем нужно потерпеть во имя будущего. Сейчас очень много звонков поступает на заселение, так как люди думают, что в Крыму лучше все переждать, что здесь нет коронавируса. Но в нынешних реалиях всем лучше оставаться дома на время ограничительных мер», – сказала она.

По состоянию на 29 марта в Крыму зафиксировано 15 лабораторно подтвержденных случаев зараженитя коронавирусной инфекций, пять – в Севастополе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 28 марта 2020: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором». Совет министров республики занимается разработкой мер поддержки туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса. В частности, введенный правительством России запрет на прием туристов будет назван «форс-мажором» со всеми вытекающими последствиями.

Пятница, 27 марта 2020: Крым на карантине и без туристов: закрывается все. В Крыму разработали ограничительные меры на следующую неделю, объявленную нерабочей.

Пятница, 27 марта 2020: Власти России решили закрыть Крым от туристов. Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/kak-otelery-kryma-otreagirovali-na-zapret-priema-turistov-129656/

 
 

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