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Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции

Понедельник
30 марта 2020
13:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции

© Новости Крыма

От соблюдения принципов самоизоляции, необходимой в связи со сложившейся в Республике Крым ситуации с новой коронавирусной инфекцией, зависит безопасность общества в целом.

Об этом заявила  главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий инфекционным отделением №2 со специализированной службой для больных ВИЧ (СПИДом) — врач-инфекционист ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Татьяна Одинец.

По ее словам, сознательный подход граждан к необходимости соблюдения принципов самоизоляции положительно отразится на процессе стабилизации эпидемиологической ситуации в республике. В то же время, восприятие населением недели выходных дней как отпуска и каникул, с выездами на природу и пешими прогулками в городской черте без крайней необходимости, ставит под угрозу здоровье граждан, проживающих на всей территории Республики Крым.

— Ответные иммунные реакции организма на новую коронавирусную инфекцию могут быть крайне серьезными, патологическими, как у людей без внешних признаков заболевания, так и у людей, иммунитет которых скомпрометирован соматическими заболеваниями, например, диабетом. Также в группу риска попадают люди с хроническими сердечно-сосудистыми, легочными и эндокринными заболеваниями, беременные женщины и граждане, старше 60 лет, — сказала Татьяна Одинец. При этом добавив, что граждане, которые заболели новым вирусом и бессимптомно переносят его в легкой форме, то есть «на ногах», могут представлять смертельную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Как отметила главный внештатный специалист, крымчанам сейчас крайне не рекомендуются прогулки и выезды на природу. Так как при нестабильном температурном режиме, который отмечается в данное время года, организм становится более чувствительным к переохлаждению. Этот фактор снижает естественную иммунную защиту от возбудителя. Кроме того, выезд на дачу, на природу, который проходит в компании, — это не только угроза переохлаждения с последующим снижением иммунитета, но и повышенная контактность.

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— Во время таких выездов увеличивается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Когда вирус попадает в организм, он начинает размножаться, выделяя токсичные продукты жизнедеятельности, разрушающие ткани респираторного тракта с последующей активацией бактериального компонента, что способствует развитию тяжелой пневмонии, — пояснила Татьяна Одинец.

Главный внештатный специалист рекомендует организовать проветривание и ежедневную влажную уборку в жилых помещениях. Также гражданам, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, рекомендуется ежедневно выпивать достаточное (не мене двух литров) количество воды комнатной температуры с целью дезинтоксикации.

— Новая коронавирусная инфекция устойчива в окружающей среде и может сохраняться в организме длительное время. Высокой концентрации в организме достигает к 3-5 дню. При легких степенях заболевания коронавирус может сохраняться в организме до 14 дней. Если заболевание развивается с осложнениями (пневмония), то вирус способен сохраниться в организме до одного месяца, — подытожила Татьяна Одинец, призвав крымчан проявить заботу не только о себе, но и о здоровье окружающих.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта. Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Сегодня: Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек. Более 2,6 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом почти 300 человек с такого наблюдения уже сняты.

Сегодня: Минздрав Крыма дополнительно закупил 30 тысяч одноразовых противовирусных костюмов. Медицинские учреждения Республики Крым обеспечены 3,4 тыс одноразовых защитных костюмов и 700 тыс медицинских масок, еще 30 тыс костюмов уже закупили дополнительно.

Вчера: В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра. В Крыму 78 человек находятся под наблюдением на коронавирус, поскольку контактировали с медиком, заразившимся от нарушителя режима самоизоляции.

 

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