ФСБ перестала выпускать крымчан в Украину

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По официальной информации, «крымские пограничники прекратили пропуск граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж».

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму, временный запрет введен сегодня в полночь.

«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р, начиная с 00 часов 00 минут (московское время) 30 марта 2020 года временно будет запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации. Исключение составляют граждане Российской Федерации, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства», – говорится в сообщении.

Таким образом, крымчане не смогут покинуть полуостров и заехать в Херсонскую область Украины.

В погрануправлении отметили, что въезд граждан России в Российскую Федерацию будет осуществляться в прежнем порядке – без ограничений. Ранее погрануправление ограничило въезд иностранцев и лиц без гражданства в Крым. Ограничение было введено 18 марта.

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«Убывающим в страны постоянного места жительства иностранцам и лицам без гражданства выезд разрешается при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы», – уточняется в сообщении.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих. В населенных пунктах Крыма проводится ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

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