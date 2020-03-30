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ФСБ перестала выпускать крымчан в Украину

Понедельник
30 марта 2020
09:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


ФСБ перестала выпускать крымчан в Украину

© mk.ru

По официальной информации, «крымские пограничники прекратили пропуск граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж».

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму, временный запрет введен сегодня в полночь.

«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р, начиная с 00 часов 00 минут (московское время) 30 марта 2020 года временно будет запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации. Исключение составляют граждане Российской Федерации, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства», – говорится в сообщении.

Таким образом, крымчане не смогут покинуть полуостров и заехать в Херсонскую область Украины.

В погрануправлении отметили, что въезд граждан России в Российскую Федерацию будет осуществляться в прежнем порядке – без ограничений. Ранее погрануправление ограничило въезд иностранцев и лиц без гражданства в Крым. Ограничение было введено 18 марта.

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«Убывающим в страны постоянного места жительства иностранцам и лицам без гражданства выезд разрешается при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы», – уточняется в сообщении.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих. В населенных пунктах Крыма проводится ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

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Сегодня: В Крыму служебная собака помогла полиции поймать «домушника». В Кировском районе полицейскими, с участием служебной собаки Берты, раскрыта кража из домовладения.

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Суббота, 28 марта 2020: МВД по Крыму: саботажников будут насильственно закрывать на 90 суток. Фирмы и предприятия в Крыму, не исполняющие требования указа о режиме повышенной готовности и продолжающие работать, будут привлечены к ответственности, вплоть до приостановки деятельности на три месяца.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/fsb-perestala-vypuskat-krymchan-v-ukrainu-129663/

 
 

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