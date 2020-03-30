Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Евпатория
Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020
Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.
«С 31 марта 2020 года работа трамваев будет временно приостановлена. Эта дополнительная мера необходима в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Приношу свои извинения и надеюсь на понимание», – написал Тихончук.
Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что севастопольский автовокзал закрылся на карантин, который продлится с 1 по 5 апреля. Также в городе-герое принято решение с 1 по 14 апреля приостановить междугородное автобусное сообщение.
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С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих.
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Вчера: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.
Вчера: В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта. Власти Крыма разрабатывают предложения об уменьшении количества выездов общественного транспорта в дневное время с целью профилактики распространения коронавируса.
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