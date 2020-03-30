Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса

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Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

«С 31 марта 2020 года работа трамваев будет временно приостановлена. Эта дополнительная мера необходима в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Приношу свои извинения и надеюсь на понимание», – написал Тихончук.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что севастопольский автовокзал закрылся на карантин, который продлится с 1 по 5 апреля. Также в городе-герое принято решение с 1 по 14 апреля приостановить междугородное автобусное сообщение.

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С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих.

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