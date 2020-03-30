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Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса

Понедельник
30 марта 2020
17:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Власти Евпатории вводят временное ограничение на работу городских трамваев.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

«С 31 марта 2020 года работа трамваев будет временно приостановлена. Эта дополнительная мера необходима в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Приношу свои извинения и надеюсь на понимание», – написал Тихончук.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что севастопольский автовокзал закрылся на карантин, который продлится с 1 по 5 апреля. Также в городе-герое принято решение с 1 по 14 апреля приостановить междугородное автобусное сообщение.

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С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих.

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Сегодня: В Симферополе подростки наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре. Ночью в крымской столице четверо подростков проходя мимо автомобиля, припаркованного на тротуаре во дворе многоэтажного дома, оставили на нем несколько заметных следов маркером.

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Вчера: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы. Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.

Вчера: В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта. Власти Крыма разрабатывают предложения об уменьшении количества выездов общественного транспорта в дневное время с целью профилактики распространения коронавируса.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/evpatoriiskii-tramvai-priostanovit-rabotu-izza-koronavirusa-129699/

 
 

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