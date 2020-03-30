Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус

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Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

Об этом на заседании штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня с членами штаба мы договорились – за два дня мы сдаем все анализы на коронавирус. И раз в неделю эти анализы сдаем, чтобы обезопасить, в том числе, сотрудников, работающих в штабе», – сказал он.

Также глава Крыма напомнил чиновникам, что телефон сегодня – «основное орудие труда» и призвал все вопросы решать с помощью телефонной связи.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

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Под наблюдением в республике находится 2 873 человек, с наблюдения снято 285 человек. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому находятся 2801 человек, в стационарах – 62 человека. Правоохранительными органами зарегистрировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции, власти обещают отправлять таких граждан в обсерваторы принудительно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.

Вчера : Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

Вчера : Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы. Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда предложил принудительно помещать крымчан, не соблюдающих режим самоизоляции, в обсерваторы.

Вчера : В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки. В Крыму расширили список объектов, которые временно будут закрыты во время пандемии коронавируса.