Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Призывы оставаться дома начнут транслировать в Крыму через уличные громкоговорители Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками Крымчан просят не устраивать «шашлыки во время чумы» Евпаторийский трамвай приостановит работу из-за коронавируса В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Члены оперштаба в Крыму будут еженедельно делать тесты на коронавирус

Понедельник
30 марта 2020
19:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Все члены оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым в течение ближайших двух дней сами пройдут тестирование и будут пересдавать анализы на коронавирус раз в неделю.

Об этом на заседании штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня с членами штаба мы договорились – за два дня мы сдаем все анализы на коронавирус. И раз в неделю эти анализы сдаем, чтобы обезопасить, в том числе, сотрудников, работающих в штабе», – сказал он.

Также глава Крыма напомнил чиновникам, что телефон сегодня – «основное орудие труда» и призвал все вопросы решать с помощью телефонной связи.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

Читайте: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке

Под наблюдением в республике находится 2 873 человек, с наблюдения снято 285 человек. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому находятся 2801 человек, в стационарах – 62 человека. Правоохранительными органами зарегистрировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции, власти обещают отправлять таких граждан в обсерваторы принудительно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.

Вчера: Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

Вчера: Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы. Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда предложил принудительно помещать крымчан, не соблюдающих режим самоизоляции, в обсерваторы.

Вчера: В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки. В Крыму расширили список объектов, которые временно будут закрыты во время пандемии коронавируса.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/chleny-opershtaba-v-krymu-budut-ezhenedelno-delat-testy-na-koronavirus-129683/

 
 

Власть по-крымски

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

Кучма о «зеленых человечках» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Кучма о «зеленых человечках» в Крыму: «их надо было уничтожить»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками
СЮЖЕТ
Коронавирус

Опубликована инструкцию по пользованию медицинскими масками

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.