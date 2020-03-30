Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки

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Почти 2,9 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом количество граждан, помещенных в обсерваторы, за последние сутки не изменилось.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2873 человека. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому – 2801 человек. В стационарах 62 человека. И в обсерваторах количество человек не изменилось – 10», – сообщил он.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

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Правоохранительными органами зарегистрировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции, власти обещают отправлять таких граждан в обсерваторы принудительно.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих.

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