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Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки

Понедельник
30 марта 2020
15:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
30 марта 2020


Более 250 крымчан попали под меднаблюдение за сутки

© Новости Крыма

Почти 2,9 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом количество граждан, помещенных в обсерваторы, за последние сутки не изменилось.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2873 человека. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому – 2801 человек. В стационарах 62 человека. И в обсерваторах количество человек не изменилось – 10», – сообщил он.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

Читайте: В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

Правоохранительными органами зарегистрировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции, власти обещают отправлять таких граждан в обсерваторы принудительно.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих.

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Сегодня: Главный инфекционист Крыма рассказала, почему важно соблюдать принципы самоизоляции. От соблюдения принципов самоизоляции, необходимой в связи со сложившейся в Республике Крым ситуации с новой коронавирусной инфекцией, зависит безопасность общества в целом.

Сегодня: Крымчане смогут сдать платный тест на коронавирус с 31 марта. Лаборатория «Гемотест» с 31 марта предоставит возможность пациентам провериться на COVID-19. Стоимость теста составит 1,9 тысяч рублей, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Сегодня: Власти Крыма сняли наблюдение по коронавирусу почти с 300 человек. Более 2,6 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом почти 300 человек с такого наблюдения уже сняты.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/bolee-250-krymchan-popali-pod-mednabljudenie-za-sutki-129679/

 
 

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