Власти приостановят эксперимент с дифференцированным тарифом на воду в Крыму

Власти Крыма приостановят эксперимент с дифференцированным тарифом на воду для потребителей в республике на период действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«До окончания карантина никаких экспериментов (с дифференцированным тарифом) не проводить», – потребовал Аксенов.

Глава Крыма также обратился к муниципальным властям с требованием навести порядок с тарифообразованием. «Каждый город на общественном совете у себя обсуждает (тарифы). В Керчи, например, нижняя планка – 25 рублей, а верхняя в десять раз больше. Какой же это дифференцированный тариф? Это возможность заработать для ресурсоснабжающей организации. Не надо превращать меру поддержки в испытание для граждан», – подчеркнул он.

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Эксперимент по введению дифференцированного тарифа на воду проводят Алушта, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Евпатория.

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