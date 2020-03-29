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Происшествия -> Криминал

В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя

Воскресенье
29 марта 2020
12:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленник подозревается в ряде краж элитного алкоголя из магазинов и имущества из автомобиля.

По имеющимся данным, в ночное время подозреваемый разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл шуруповерт и перфоратор.

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Со слов задержанного, чужое имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства — потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ — кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги. Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

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Вчера: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

Вчера: В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-simferopole-poimali-seriinogo-vora-elitnogo-alkogolya-129637/

 
 

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