В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленник подозревается в ряде краж элитного алкоголя из магазинов и имущества из автомобиля.
По имеющимся данным, в ночное время подозреваемый разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл шуруповерт и перфоратор.
Читайте: В Ялте мужчина обокрал санаторий
Со слов задержанного, чужое имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства — потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ — кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги. Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Вчера: Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля. Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Вчера: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.
Вчера: В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-simferopole-poimali-seriinogo-vora-elitnogo-alkogolya-129637/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:42 На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры
14:57 На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело
14:17 В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19
14:10 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
13:38 Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры
12:58 Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму
12:20 В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя
11:38 В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей