В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленник подозревается в ряде краж элитного алкоголя из магазинов и имущества из автомобиля.

По имеющимся данным, в ночное время подозреваемый разбил стекло в припаркованном автомобиле и украл шуруповерт и перфоратор.

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Со слов задержанного, чужое имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства — потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ — кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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