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В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19

Воскресенье
29 марта 2020
14:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


За прошедшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

В инфекционных больницах остаются 38 человек, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о выявлении пятерых зараженных коронавиурсом. Все заболевшие вернулись из зарубежных поездок - Франции, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии. У всех течение заболевания было бессимптомным. Под наблюдением находилось более 2 тыс. человек.

На данный момент зараженные COVID-19 в городе-герое остаются в больницах, им оказывается медицинская помощь.

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«Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице 38 человек. Под наблюдением находится 784 человека. Люди, у которых карантинный период завершился без проявления симптомов новой коронавирусной инфекции, сняты с наблюдения», - говорится в сообщении.

Власти Севастополе напомнили, что со вчерашнего дня в городе не работают развлекательные и спортивные заведения, кафе, бары и рестораны, также запрещено бронировать отели в гостиницах на ближайшую неделю, а для льготников отменили бесплатный проезд.

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