В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 70-летняя местная жительница. По словам женщины, у нее похитили 10 тысяч рублей, которые она забыла забрать из банкомата.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 45-летняя местная жительница.

Как выяснили полицейские, инцидент произошел в одном из торговых центров.

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Пенсионерка сняла со своей банковской карты 10 тысяч рублей, но по невнимательности забыла купюры в банкомате и ушла. Следом за ней к устройству подошла женщина, которая тайком похитила чужие деньги и скрылась.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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