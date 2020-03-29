В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020
По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 70-летняя местная жительница. По словам женщины, у нее похитили 10 тысяч рублей, которые она забыла забрать из банкомата.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 45-летняя местная жительница.
Как выяснили полицейские, инцидент произошел в одном из торговых центров.
Читайте: Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков
Пенсионерка сняла со своей банковской карты 10 тысяч рублей, но по невнимательности забыла купюры в банкомате и ушла. Следом за ней к устройству подошла женщина, которая тайком похитила чужие деньги и скрылась.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.
Вчера: Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля. Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Вчера: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.
Вчера: В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-sevastopole-u-pensionerki-pohitili-zabytye-v-bankomate-dengi-129631/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:42 На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры
14:57 На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело
14:17 В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19
14:10 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
13:38 Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры
12:58 Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму
12:20 В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя
11:38 В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей